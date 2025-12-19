Рейтинг@Mail.ru
Во Франции громко высказались о Путине - РИА Новости, 19.12.2025
13:49 19.12.2025 (обновлено: 15:25 19.12.2025)
Во Франции громко высказались о Путине
Во Франции громко высказались о Путине - РИА Новости, 19.12.2025
Во Франции громко высказались о Путине
Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путиным после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, украина, франция, брюссель, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Украина, Франция, Брюссель, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Во Франции громко высказались о Путине

Филиппо: Макрон захотел разговора с Путиным после неудачи с российскими активами

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путиным после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных российских активах, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Россией", — написал политик.
СМИ сообщили Украине плохие новости после фиаско на саммите ЕС
Вчера, 12:42
Филиппо посетовал, что диалог с российской стороной всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.
В пятницу президент французский лидер заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Путиным.
По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:03
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
В миреУкраинаФранцияБрюссельЭммануэль МакронФлориан ФилиппоПатриотВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
