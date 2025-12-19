Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе
10:28 19.12.2025
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе - РИА Новости, 19.12.2025
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе
в мире
россия
украина
европа
дмитрий медведев
евросоюз
единая россия
в мире, россия, украина, европа, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Единая Россия
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на фоне ситуации с российскими активами заявил о начале масштабного передела влияния "в европейском преступном мире".
"Всё это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом ранее в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Трамп рассказал, почему Украине стоит поспешить с урегулированием
18 декабря, 23:24
 
