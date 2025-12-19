Рейтинг@Mail.ru
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
12:09 19.12.2025 (обновлено: 12:13 19.12.2025)
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил Песков
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил Песков
Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2025
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил Песков

Песков: по итогам прямой линии с Путиным будет сформирован перечень поручений

Журналисты перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства. Так же будет и на этот раз", - сказал Песков перед прямой линией Путина.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Вчера, 12:08
 
