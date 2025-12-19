Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.

Так, средний размер пенсии по инвалидности в следующем году составит 17,1 тысячи рублей. При этом для работающих пенсионеров она будет на уровне 17,3 тысячи рублей, а для неработающих - 17 тысяч рублей.

Если же россиянин получает социальную пенсию по инвалидности, то ему на счет ежемесячно будет приходить около 17 тысяч рублей, при этом работающие пенсионеры получат примерно 17,1 тысячи рублей, а неработающие - 16,9 тысячи.