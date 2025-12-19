https://ria.ru/20251219/pensiya-2063078074.html
Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году
Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году
Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
общество, россия
Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году
РИА Новости: средний размер пенсии по инвалидности превысит 17 тысяч рублей
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.
Так, средний размер пенсии по инвалидности в следующем году составит 17,1 тысячи рублей. При этом для работающих пенсионеров она будет на уровне 17,3 тысячи рублей, а для неработающих - 17 тысяч рублей.
Если же россиянин получает социальную пенсию по инвалидности, то ему на счет ежемесячно будет приходить около 17 тысяч рублей, при этом работающие пенсионеры получат примерно 17,1 тысячи рублей, а неработающие - 16,9 тысячи.
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, при этом социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, следует из федерального бюджета Социального фонда России
