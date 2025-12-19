В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 января

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. С 1 января 2026 года пенсию повысят пожилым людям, которым в декабре исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил инвалидность I группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы", — сказал Говырин

Депутат отметил, что по действующему законодательству эту доплату устанавливают только по одному из двух оснований и начинают выплачивать с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату.