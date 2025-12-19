Рейтинг@Mail.ru
Люберецкая пекарня отправит Путину пирожки - РИА Новости, 19.12.2025
17:35 19.12.2025
Люберецкая пекарня отправит Путину пирожки
Люберецкая пекарня "Машенька" отправит президенту РФ Владимиру Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и "что-нибудь сладкое", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Люберецкая пекарня "Машенька" отправит президенту РФ Владимиру Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и "что-нибудь сладкое", сообщил РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов, задававший вопрос главе государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
«
"Президента мы обязательно угостим нашими пирожками, которые изготовлены по традиционным рецептам русским. Пирожки с капустой, пирожки с картошкой, пирожки с луком и яйцом, и к сладенькому предложим что-нибудь со свежей ягодой, например, с клубникой или с вишней… Также есть замечательный у нас каравай", - сказал Максимов.
Он рассказал, что в Люберцах у их семьи две пекарни, которые являются единственным источником дохода. Он также поделился, что в семье четыре ребенка: два сына и две дочери, а пекарня названа в честь старшей дочери.
Заголовок открываемого материала