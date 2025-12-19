Рейтинг@Mail.ru
20:36 19.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
© Фото : СК Подмосковья/Telegram"Долгожитель" в Видном Московской области
Долгожитель в Видном Московской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
"Долгожитель" в Видном Московской области
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель", ведомство выдало предписание об организации медосмотра и наблюдения за постояльцами учреждения, сообщили журналистам в региональном ведомстве.
"После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата "Долгожитель" (ООО "Патронаж") специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ООО "Патронаж" выдано предписание о проведении дезинфекции в учреждении.
"Выдано предписание об организации медицинского осмотра и наблюдения за постояльцами, а также о проведении обследования заболевших и контактных лиц. Отобранные образцы биоматериала направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций", - добавили в пресс-службе.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
