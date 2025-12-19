https://ria.ru/20251219/otravlenie-2063425600.html
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате - РИА Новости, 19.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате
Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель", ведомство выдало... РИА Новости, 19.12.2025
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель", ведомство выдало предписание об организации медосмотра и наблюдения за постояльцами учреждения, сообщили журналистам в региональном ведомстве.
"После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата "Долгожитель" (ООО "Патронаж") специалисты Управления Роспотребнадзора
по Московской области
незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ООО "Патронаж" выдано предписание о проведении дезинфекции в учреждении.
"Выдано предписание об организации медицинского осмотра и наблюдения за постояльцами, а также о проведении обследования заболевших и контактных лиц. Отобранные образцы биоматериала направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций", - добавили в пресс-службе.