Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель", ведомство выдало предписание об организации медосмотра и наблюдения за постояльцами учреждения, сообщили журналистам в региональном ведомстве.

Там уточнили, что ООО "Патронаж" выдано предписание о проведении дезинфекции в учреждении.

"Выдано предписание об организации медицинского осмотра и наблюдения за постояльцами, а также о проведении обследования заболевших и контактных лиц. Отобранные образцы биоматериала направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций", - добавили в пресс-службе.