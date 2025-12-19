https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063301782.html
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский - РИА Новости, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:25:00+03:00
2025-12-19T15:25:00+03:00
2025-12-19T17:36:00+03:00
ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить.
"Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует "Орешник", многим европейским странам – Польше, Германии. Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины", - сказал Зеленский журналистам в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
По его словам, единственным спасением от "Орешника" является наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Зеленский добавил, что просил об этом западные страны, но те отзываются на просьбы не слишком охотно.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.