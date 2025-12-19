"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский

ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить.

"Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует "Орешник", многим европейским странам – Польше, Германии. Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины", - сказал Зеленский журналистам в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

По его словам, единственным спасением от "Орешника" является наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Зеленский добавил, что просил об этом западные страны, но те отзываются на просьбы не слишком охотно.