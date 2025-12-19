Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 19.12.2025 (обновлено: 17:36 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063301782.html
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский - РИА Новости, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:25:00+03:00
2025-12-19T17:36:00+03:00
в мире
польша
германия
кароль навроцкий
варшава
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063368414_0:201:3000:1889_1920x0_80_0_0_0c46f5c60d7538739ef9eb8ce7ce4827.jpg
https://ria.ru/20251218/belorussija-2063010724.html
https://ria.ru/20251219/zelenskiy-2063300674.html
польша
германия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063368414_200:0:2867:2000_1920x0_80_0_0_eef46133f684f320b3fb3e394fb65c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, кароль навроцкий, варшава, владимир зеленский
В мире, Польша, Германия, Кароль Навроцкий, Варшава, Владимир Зеленский
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский

Зеленский признал, что "Орешник" невозможно уничтожить

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Omar Marques
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить.
"Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует "Орешник", многим европейским странам – Польше, Германии. Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины", - сказал Зеленский журналистам в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
18 декабря, 17:56
По его словам, единственным спасением от "Орешника" является наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Зеленский добавил, что просил об этом западные страны, но те отзываются на просьбы не слишком охотно.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Зеленский перепутал имя президента Польши
Вчера, 15:23
 
В миреПольшаГерманияКароль НавроцкийВаршаваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала