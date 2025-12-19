"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии.

"Вчера вы все слышали, что ракетный комплекс "Орешник" прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем", - сказал министр журналистам.

Он не стал комментировать, будут ли работать с комплексом, размещаемым на территории Белоруссии , только российские военные или это будет совместная белорусско-российская команда.

Министр также воздержался от ответа на вопрос РИА Новости о том, текущая поставка "Орешника" будет единственной или ожидаются еще поставки, и переадресовал этот вопрос главе белорусского государства.