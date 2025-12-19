Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 19.12.2025 (обновлено: 10:57 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063123316.html
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2025
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:09:00+03:00
2025-12-19T10:57:00+03:00
безопасность
белоруссия
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052172868_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_77ed4836509ca6e43f07178903b6fabf.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052845342.html
https://ria.ru/20251217/raketa_oreshnik-1988644513.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052172868_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a848e934afb6d891861ee10a73d621b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, виктор хренин
Безопасность, Белоруссия, Виктор Хренин
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии

МО Белоруссии: "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии.
"Вчера вы все слышали, что ракетный комплекс "Орешник" прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем", - сказал министр журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия приступила к серийному производству "Орешника"
4 ноября, 21:43
Он не стал комментировать, будут ли работать с комплексом, размещаемым на территории Белоруссии, только российские военные или это будет совместная белорусско-российская команда.
Министр также воздержался от ответа на вопрос РИА Новости о том, текущая поставка "Орешника" будет единственной или ожидаются еще поставки, и переадресовал этот вопрос главе белорусского государства.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник".
Новейшая российская ракета Орешник
Новейшая российская ракета "Орешник"
17 декабря, 14:19
 
БезопасностьБелоруссияВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала