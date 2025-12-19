https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063123316.html
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2025
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:09:00+03:00
2025-12-19T10:09:00+03:00
2025-12-19T10:57:00+03:00
"Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что комплекс "Орешник" готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии.
"Вчера вы все слышали, что ракетный комплекс "Орешник" прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем", - сказал министр журналистам.
будут ли работать с комплексом, размещаемым на территории Белоруссии
, только российские военные или это будет совместная белорусско-российская команда.
Министр также воздержался от ответа на вопрос РИА Новости о том, текущая поставка "Орешника" будет единственной или ожидаются еще поставки, и переадресовал этот вопрос главе белорусского государства.
президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник".