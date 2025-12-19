Вчера без духовых и струнных оркестров произошли два события, которые при определенных условиях могут в корне перекроить военные карты нынешней Европы, вернее, превратить их в карту Луны.

Во-первых, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об официальном заступлении на боевое дежурство в стране российского ракетного гиперзвукового комплекса "Орешник". Поясним: "боевое дежурство" по умолчанию предполагает решение задач соответствующего масштаба. В свое время президент России Владимир Путин известил наших недругов, что "Орешник" даже не в ядерном исполнении относится к стратегическим вооружениям. Сфера ответственности стратегических вооружений — не город, не район, не область, а как минимум территория той же Европы

Чтобы держать под нежным контролем Европу (то есть основные военные цели в странах НАТО ), необходимо приличное количество ракет. Заявление Лукашенко означает, что это количество ракет находится на месте и прекрасно себя чувствует, хотя еще недавно тот же Зеленский утверждал, что "у России осталось "Орешников" на шесть пусков". Ну-ну.

Во-вторых, через день после заявления Владимира Путина о том, что на боевое дежурство в России "Орешники" будут поставлены до конца года, глава Генштаба ВС России Герасимов доложил, что в русской армии уже сформирована первая бригада, вооруженная этими ракетами. С учетом того, что Путин сообщил о начале серийного производства "Орешников" еще 1 августа сего года, их количество в наших войсках, скорее всего, тоже чуточку больше шести.

Интересно, что после показательного выступления "Орешника" на Украине в ноябре прошлого года, уняв первый шок, западные медиа и экспертные структуры страшно возбудились и начали наперебой профессионально опровергать заявления Путина.

Оказалось, что "Орешник":

не новая разработка, а старая советская ракета 80-х годов;

маневрировать не умеет, траектория его предсказуемая, а значит, сбить — раз плюнуть;

имеет никакую точность, даже хуже американских баллистических ракет 70-х годов;

обладает смехотворной разрушительной мощностью (поскольку в точке нанесения удара "не было зафиксировано больших разрушений и пожаров") и также не может пробить укрепления толщиной более четырех-пяти метров.

Жирную точку под эпитафией "Орешника" поставил Польский институт международных отношений (PISM): "Заявления (Путина) преувеличивают технические возможности ракеты. "Орешник" является не боевым, а психологическим оружием против НАТО. В настоящее время он не представляет непосредственной угрозы для альянса и никак не меняет баланс ядерных и обычных сил между ним и Россией". Ну то есть расходимся пить баварское, вернее, силезское.

Как известно, СБУ после визита "Орешника" на " Южмаш " тут же оцепила всю территорию и перекрыла абсолютно всю информацию об атаке, а коммерческие западные спутники начали тут же блюрить этот район.

Но, как оказалось, через официальные и неофициальные каналы объективные данные все же просочились наружу — и вынести их теперь могут не только лишь все.

Выяснилось, что попавшие первыми на место пожарные говорили о "небольших вулканах", наполненных каким-то светящимся веществом, напоминающим магму. Компьютерные симуляции и расчеты, проведенные независимыми друг от друга организациями, показали, что этот феномен полностью соответствует "штатному поведению" "Орешника". Боеголовка, входящая в землю со скоростью десяти-одиннадцати Махов, представляет собой кокон высокотемпературной плазмы, в центре которого расположено сверхплотное ядро (возможно, дополненное специальным взрывчатым веществом). Этот кокон способен прожигать препятствия (укрепленные бункера) глубиной до 40 метров (а не четыре-пять метров). Это подтверждает слова Путина о том, что "Орешник" достанет кого надо даже на глубине в несколько этажей.

В конечной точке образуется гиперзвуковая ударная волна, которая вкупе со сверхтемпературной плазмой вызывает целый каскад сложных экзотермических реакций, происходящих в пределах наносекунд, в результате чего на большой глубине образуется огромная полость-каверна, в которой от любого твердого вещества остаются, по сути, только атомы. При этом на поверхности как раз заметны только небольшие "кратеры", которые и наблюдали украинские спасатели.

Что будет, если ко всему этому добавить ядерный заряд (при шести боеголовках и 36 суббоеприпасах), мог бы описать в своих ужасах только Лавкрафт, будь он жив.

Проанализировав новые данные, западные источники немного поубавили свою прыть и резвость.

Издание Foreign Policy в своем материале "Новейшая русская ракета — плохая новость для НАТО" поделилось с читателями, что "российский удар (даже) обычными ракетами "Орешник" по стратегическим объектам НАТО — авиабазам, пунктам управления и командования, пусковым площадкам ракет — может оставить НАТО в критическом положении даже без применения Путиным ядерного оружия", а европейская система противоракетной обороны ничего не сможет этому противопоставить.

Также как-то выяснилось, что при пусках из той же Белоруссии "Орешник" сможет заскочить проведать Вильнюс через минуту, Варшаву — через две минуты, Берлин — через три минуты.

Немудрено, что после таких ободряющих новостей из России кровавый клоун заистерил и побежал жаловаться американцам, что "Россия подает агрессивные сигналы и готовится сделать следующий год годом войны".

Гаденыш опоздал: те, кому надо, сигнал поняли правильно.