Стыдно и смешно: западные эксперты разоблачили военную гордость России - РИА Новости, 19.12.2025
08:00 19.12.2025 (обновлено: 14:33 19.12.2025)
Стыдно и смешно: западные эксперты разоблачили военную гордость России
Стыдно и смешно: западные эксперты разоблачили военную гордость России
аналитика
россия
европа
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
нато
служба безопасности украины
россия
европа
белоруссия
РИА Новости
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика, россия, европа, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, нато, служба безопасности украины, южмаш
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Вчера без духовых и струнных оркестров произошли два события, которые при определенных условиях могут в корне перекроить военные карты нынешней Европы, вернее, превратить их в карту Луны.
Во-первых, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об официальном заступлении на боевое дежурство в стране российского ракетного гиперзвукового комплекса "Орешник". Поясним: "боевое дежурство" по умолчанию предполагает решение задач соответствующего масштаба. В свое время президент России Владимир Путин известил наших недругов, что "Орешник" даже не в ядерном исполнении относится к стратегическим вооружениям. Сфера ответственности стратегических вооружений — не город, не район, не область, а как минимум территория той же Европы.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
17 декабря, 14:16
Чтобы держать под нежным контролем Европу (то есть основные военные цели в странах НАТО), необходимо приличное количество ракет. Заявление Лукашенко означает, что это количество ракет находится на месте и прекрасно себя чувствует, хотя еще недавно тот же Зеленский утверждал, что "у России осталось "Орешников" на шесть пусков". Ну-ну.
Во-вторых, через день после заявления Владимира Путина о том, что на боевое дежурство в России "Орешники" будут поставлены до конца года, глава Генштаба ВС России Герасимов доложил, что в русской армии уже сформирована первая бригада, вооруженная этими ракетами. С учетом того, что Путин сообщил о начале серийного производства "Орешников" еще 1 августа сего года, их количество в наших войсках, скорее всего, тоже чуточку больше шести.
Интересно, что после показательного выступления "Орешника" на Украине в ноябре прошлого года, уняв первый шок, западные медиа и экспертные структуры страшно возбудились и начали наперебой профессионально опровергать заявления Путина.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия приступила к серийному производству "Орешника", сообщил Путин
4 ноября, 21:35
Оказалось, что "Орешник":
  • не новая разработка, а старая советская ракета 80-х годов;
  • маневрировать не умеет, траектория его предсказуемая, а значит, сбить — раз плюнуть;
  • имеет никакую точность, даже хуже американских баллистических ракет 70-х годов;
  • обладает смехотворной разрушительной мощностью (поскольку в точке нанесения удара "не было зафиксировано больших разрушений и пожаров") и также не может пробить укрепления толщиной более четырех-пяти метров.
Жирную точку под эпитафией "Орешника" поставил Польский институт международных отношений (PISM): "Заявления (Путина) преувеличивают технические возможности ракеты. "Орешник" является не боевым, а психологическим оружием против НАТО. В настоящее время он не представляет непосредственной угрозы для альянса и никак не меняет баланс ядерных и обычных сил между ним и Россией". Ну то есть расходимся пить баварское, вернее, силезское.
Новейшая российская ракета Орешник
Новейшая российская ракета "Орешник"
17 декабря, 14:19
Как известно, СБУ после визита "Орешника" на "Южмаш" тут же оцепила всю территорию и перекрыла абсолютно всю информацию об атаке, а коммерческие западные спутники начали тут же блюрить этот район.
Но, как оказалось, через официальные и неофициальные каналы объективные данные все же просочились наружу — и вынести их теперь могут не только лишь все.
Выяснилось, что попавшие первыми на место пожарные говорили о "небольших вулканах", наполненных каким-то светящимся веществом, напоминающим магму. Компьютерные симуляции и расчеты, проведенные независимыми друг от друга организациями, показали, что этот феномен полностью соответствует "штатному поведению" "Орешника". Боеголовка, входящая в землю со скоростью десяти-одиннадцати Махов, представляет собой кокон высокотемпературной плазмы, в центре которого расположено сверхплотное ядро (возможно, дополненное специальным взрывчатым веществом). Этот кокон способен прожигать препятствия (укрепленные бункера) глубиной до 40 метров (а не четыре-пять метров). Это подтверждает слова Путина о том, что "Орешник" достанет кого надо даже на глубине в несколько этажей.
В конечной точке образуется гиперзвуковая ударная волна, которая вкупе со сверхтемпературной плазмой вызывает целый каскад сложных экзотермических реакций, происходящих в пределах наносекунд, в результате чего на большой глубине образуется огромная полость-каверна, в которой от любого твердого вещества остаются, по сути, только атомы. При этом на поверхности как раз заметны только небольшие "кратеры", которые и наблюдали украинские спасатели.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"
31 октября, 17:33
Что будет, если ко всему этому добавить ядерный заряд (при шести боеголовках и 36 суббоеприпасах), мог бы описать в своих ужасах только Лавкрафт, будь он жив.
Проанализировав новые данные, западные источники немного поубавили свою прыть и резвость.
Издание Foreign Policy в своем материале "Новейшая русская ракета — плохая новость для НАТО" поделилось с читателями, что "российский удар (даже) обычными ракетами "Орешник" по стратегическим объектам НАТО — авиабазам, пунктам управления и командования, пусковым площадкам ракет — может оставить НАТО в критическом положении даже без применения Путиным ядерного оружия", а европейская система противоракетной обороны ничего не сможет этому противопоставить.
Также как-то выяснилось, что при пусках из той же Белоруссии "Орешник" сможет заскочить проведать Вильнюс через минуту, Варшаву — через две минуты, Берлин — через три минуты.
Немудрено, что после таких ободряющих новостей из России кровавый клоун заистерил и побежал жаловаться американцам, что "Россия подает агрессивные сигналы и готовится сделать следующий год годом войны".
Гаденыш опоздал: те, кому надо, сигнал поняли правильно.
Ну и молодцы.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
29 октября, 17:34
 
АналитикаРоссияЕвропаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНАТОСлужба безопасности УкраиныЮжмаш
 
 
