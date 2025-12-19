Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/orban-2063409918.html
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но довольствовался возможностью не участвовать в его... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:56:00+03:00
2025-12-19T18:56:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
мария захарова
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063336361.html
https://ria.ru/20251219/orban-2063101249.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, мария захарова, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины

Орбан заявил, что не стал блокировать кредит ЕС для Украины

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но довольствовался возможностью не участвовать в его обеспечении, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Трансляция специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным
Вчера, 16:27
"Правда в том, что был момент, когда мне пришло в голову, что мы можем наложить вето на это (кредит ЕС - ред.). Потому что ситуация такова, что для совместного кредита нужно изменить бюджет, а для этого требуется единогласие. Я поговорил со всеми, с кем мне нужно было поговорить в тот момент, скажем, с "большими ребятами". Я был убежден, что, хотя я мог бы сделать это на законных основаниях, иметь на груди одновременно немецкий, французский и итальянский сапог может быть невыносимо, даже с такими хорошо развитыми грудными мышцами", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал сайт венгерского правительства.
По его словам, Венгрии "пришлось довольствоваться меньшей целью" и не участвовать в общем кредите, поскольку Будапешт "не выдержал бы авантюры, когда все основные европейские страны, выступающие за войну, одновременно являются нашими прямыми, непосредственными и ближайшими противниками".
По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Вчера, 07:26
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала