Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины

БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но довольствовался возможностью не участвовать в его обеспечении, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС.