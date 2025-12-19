Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины

БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но довольствовался возможностью не участвовать в его обеспечении, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС.
"Правда в том, что был момент, когда мне пришло в голову, что мы можем наложить вето на это (кредит ЕС - ред.). Потому что ситуация такова, что для совместного кредита нужно изменить бюджет, а для этого требуется единогласие. Я поговорил со всеми, с кем мне нужно было поговорить в тот момент, скажем, с "большими ребятами". Я был убежден, что, хотя я мог бы сделать это на законных основаниях, иметь на груди одновременно немецкий, французский и итальянский сапог может быть невыносимо, даже с такими хорошо развитыми грудными мышцами", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал сайт венгерского правительства.
По его словам, Венгрии "пришлось довольствоваться меньшей целью" и не участвовать в общем кредите, поскольку Будапешт "не выдержал бы авантюры, когда все основные европейские страны, выступающие за войну, одновременно являются нашими прямыми, непосредственными и ближайшими противниками".
По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.