Кредит Киеву будут платить дети и внуки принявших это решение, заявил Орбан - РИА Новости, 19.12.2025
07:28 19.12.2025
Кредит Киеву будут платить дети и внуки принявших это решение, заявил Орбан
Расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, понятно, что Украина его не вернет, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
киев
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
киев
украина
венгрия
в мире, киев, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Кредит Киеву будут платить дети и внуки принявших это решение, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, понятно, что Украина его не вернет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Этот военный кредит никогда не вернется, и тогда проценты и основной долг придется выплатить тем, кто изначально предоставил этот военный кредит... Очевидно непосильное долговое бремя, возможно, будут оплачивать не нынешние лица, принимающие решения, а их дети и внуки на протяжении многих-многих лет", - сказал Орбан журналистам.
По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия получили исключение и не будут участвовать в общем кредите, тем самым они спасли своих детей и внуков от необходимости возвращать деньги, отправленные на провальную войну в виде военного кредита.
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Вчера, 07:26
 
В миреКиевУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
