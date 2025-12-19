Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан после решения ЕС о кредите Киеву под гарантии бюджета союза, а не российских активов заявил, что, если бы Россия подала в суд за конфискацию ее замороженных средств, Евросоюзу пришлось бы вернуть вдвое больше.

"Существует риск почти неизбежного последствия, что если русские подадут иск и потребуют вернуть эту сумму законными средствами, а мы тем временем передали ее украинцам, то кто-то должен будет вернуть эти деньги", - сказал Орбан журналистам.

По его словам, Бельгия отказалась брать ответственность и согласна была на конфискацию, только в случае, если "страны-члены покроют этот риск".

"Оказалось, что в таких случаях обычно платить придется не саму изъятую сумме, а она легко может быть вдвое больше", - сказал Орбан.

Все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять, заявил ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.