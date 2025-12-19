Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России - РИА Новости, 19.12.2025
07:26 19.12.2025
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Премьер Венгрии Виктор Орбан после решения ЕС о кредите Киеву под гарантии бюджета союза, а не российских активов заявил, что, если бы Россия подала в суд за... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
бельгия
венгрия
виктор орбан
антониу кошта
евросоюз
евросовет
россия
бельгия
венгрия
в мире, россия, бельгия, венгрия, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Россия, Бельгия, Венгрия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Орбан: Если РФ подала бы в суд за конфискацию активов, ЕС бы вернул вдвое больше

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан после решения ЕС о кредите Киеву под гарантии бюджета союза, а не российских активов заявил, что, если бы Россия подала в суд за конфискацию ее замороженных средств, Евросоюзу пришлось бы вернуть вдвое больше.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
"Существует риск почти неизбежного последствия, что если русские подадут иск и потребуют вернуть эту сумму законными средствами, а мы тем временем передали ее украинцам, то кто-то должен будет вернуть эти деньги", - сказал Орбан журналистам.
По его словам, Бельгия отказалась брать ответственность и согласна была на конфискацию, только в случае, если "страны-члены покроют этот риск".
"Оказалось, что в таких случаях обычно платить придется не саму изъятую сумме, а она легко может быть вдвое больше", - сказал Орбан.
Все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять, заявил ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала