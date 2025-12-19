https://ria.ru/20251219/orban-2063101249.html
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Премьер Венгрии Виктор Орбан после решения ЕС о кредите Киеву под гарантии бюджета союза, а не российских активов заявил, что, если бы Россия подала в суд за... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:26:00+03:00
2025-12-19T07:26:00+03:00
2025-12-19T07:26:00+03:00
в мире
россия
бельгия
венгрия
виктор орбан
антониу кошта
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251219/orban-2063100164.html
https://ria.ru/20251219/orban-2063093510.html
россия
бельгия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, венгрия, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Россия, Бельгия, Венгрия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Орбан заявил, что ЕС заплатил бы вдвойне за конфискацию активов России
Орбан: Если РФ подала бы в суд за конфискацию активов, ЕС бы вернул вдвое больше
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан после решения ЕС о кредите Киеву под гарантии бюджета союза, а не российских активов заявил, что, если бы Россия подала в суд за конфискацию ее замороженных средств, Евросоюзу пришлось бы вернуть вдвое больше.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта
заявил, что Евросоюз предоставит Украине
кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС
и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ
, заморозку которых в Москве
называли воровством.
"Существует риск почти неизбежного последствия, что если русские подадут иск и потребуют вернуть эту сумму законными средствами, а мы тем временем передали ее украинцам, то кто-то должен будет вернуть эти деньги", - сказал Орбан
журналистам.
По его словам, Бельгия
отказалась брать ответственность и согласна была на конфискацию, только в случае, если "страны-члены покроют этот риск".
"Оказалось, что в таких случаях обычно платить придется не саму изъятую сумме, а она легко может быть вдвое больше", - сказал Орбан.
Все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять, заявил ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.