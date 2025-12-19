https://ria.ru/20251219/orban-2063100164.html
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
ЕС отказался от идеи конфисковать активы России, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза там больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:16:00+03:00
2025-12-19T07:16:00+03:00
2025-12-19T18:01:00+03:00
в мире
россия
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063144020_0:351:1516:1204_1920x0_80_0_0_fd972072a6410bcbb12c32fb4811e851.jpg
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063100050.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063144020_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_e353318043917b8d730cae0edae030a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Орбан: ЕС не конфисковал активы РФ из-за опасений ответной заморозки