Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
07:16 19.12.2025 (обновлено: 18:01 19.12.2025)
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
в мире, россия, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов

© Фото : @PM_ViktorOrban/XПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 года
© Фото : @PM_ViktorOrban/X
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 года
БРЮССЕЛЬ, 19 дек — РИА Новости. ЕС отказался от идеи конфисковать активы России, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза там больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Выяснилось, что в целом у частных компаний стран — членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь. Поэтому, если россияне ответят, забрав эти активы, то Европа не выиграет, а проиграет", — сказал Орбан.
Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
