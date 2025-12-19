https://ria.ru/20251219/orban-2063093510.html
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит Евросоюза для Киева потерянными деньгами, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:53:00+03:00
2025-12-19T05:53:00+03:00
2025-12-19T05:53:00+03:00
киев
венгрия
чехия
виктор орбан
антониу кошта
андрей бабиш
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251219/zaym-2063093168.html
киев
венгрия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, венгрия, чехия, виктор орбан, антониу кошта, андрей бабиш, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
Киев, Венгрия, Чехия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Андрей Бабиш, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
Reuters: Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами