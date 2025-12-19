Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер - РИА Новости, 19.12.2025
05:53 19.12.2025
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
киев, венгрия, чехия, виктор орбан, антониу кошта, андрей бабиш, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
Киев, Венгрия, Чехия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Андрей Бабиш, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер

Reuters: Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит Евросоюза для Киева потерянными деньгами, передает агентство Рейтер.
В пятницу утром глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы.
"Хорошо, что мы не участвуем... Это потерянные деньги", - приводит его слова Рейтер.
В ночь на пятницу телеканал Euronews сообщал, что премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут. Позднее телеканал сообщил, что в последней редакции чернового документа говорится, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ЕК продолжит работу над "репарационным займом" для Украины, заявил Кошта
КиевВенгрияЧехияВиктор ОрбанАнтониу КоштаАндрей БабишЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
