На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
