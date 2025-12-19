https://ria.ru/20251219/opasnost-2063086695.html
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 19.12.2025
На территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность