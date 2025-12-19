https://ria.ru/20251219/opasnost-2063086036.html
В трех областях отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской, Липецкой и Тульской областях. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
В Курской, Липецкой и Тульской областях отменили ракетную опасность