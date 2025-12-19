Рейтинг@Mail.ru
В трех областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 19.12.2025
В трех областях отменили ракетную опасность
В трех областях отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской, Липецкой и Тульской областях. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
россия
курская область
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
россия
курская область
безопасность, тульская область, россия, курская область, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Россия, Курская область, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В трех областях отменили ракетную опасность

В Курской, Липецкой и Тульской областях отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской, Липецкой и Тульской областях.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщает оперативный штаб регионального правительства Курской области.
В свою очередь, липецкий главк МЧС России сообщил об отмене ракетной опасности в регионе с сохранением желтого уровня воздушной опасности.
Тульской области отбой ракетной опасности", - написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьРоссияКурская областьДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
