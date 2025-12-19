https://ria.ru/20251219/opasnost-2063078996.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.12.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:34:00+03:00
2025-12-19T01:34:00+03:00
2025-12-19T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251219/opasnost-2063077959.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На территории Мордовии объявили беспилотную опасность