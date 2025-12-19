https://ria.ru/20251219/ogranicheniya-2063090520.html
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.12.2025
владикавказ
грозный
магас
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты