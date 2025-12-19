Перед входом на прямую линию Путина образовалась очередь

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию президента РФ Владимира Путина, образовалась у входа в Гостиный двор, передает корреспондент РИА Новости.

Журналисты выстроились в очередь более чем за четыре часа до начала мероприятия. Чтобы попасть на площадку, представителям различных изданий предварительно необходимо пройти зону контроля.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным " выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.