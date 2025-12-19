Рейтинг@Mail.ru
Перед входом на прямую линию Путина образовалась очередь - РИА Новости, 19.12.2025
07:56 19.12.2025 (обновлено: 08:26 19.12.2025)
Перед входом на прямую линию Путина образовалась очередь
2025-12-19T07:56:00+03:00
2025-12-19T08:26:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию президента РФ Владимира Путина, образовалась у входа в Гостиный двор, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты выстроились в очередь более чем за четыре часа до начала мероприятия. Чтобы попасть на площадку, представителям различных изданий предварительно необходимо пройти зону контроля.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.
