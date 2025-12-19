https://ria.ru/20251219/ochered-2063102913.html
Перед входом на прямую линию Путина образовалась очередь
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
Очередь из журналистов у входа в Гостиный двор
Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию президента РФ Владимира Путина, образовалась у входа в Гостиный двор, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты выстроились в очередь более чем за четыре часа до начала мероприятия. Чтобы попасть на площадку, представителям различных изданий предварительно необходимо пройти зону контроля.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию президента РФ Владимира Путина, образовалась у входа в Гостиный двор, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты выстроились в очередь более чем за четыре часа до начала мероприятия. Чтобы попасть на площадку, представителям различных изданий предварительно необходимо пройти зону контроля.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным"
выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.