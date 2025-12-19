https://ria.ru/20251219/obstrel-2063075152.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
красноармейск
украина
донецкая народная республика
красноармейск
2025
украина, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов