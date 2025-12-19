Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
12:11 19.12.2025 (обновлено: 12:21 19.12.2025)
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 19.12.2025
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным

Песков: на прямую линию с Путиным поступили почти три миллиона обращений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы собрали за две недели почти три миллиона обращений граждан", - сказал Песков на "Итогах 2025 года с Владимиром Путиным".
Как в свою очередь сообщил Кремль на платформе Max, к началу программы поступило более 2,6 миллиона вопросов - 1,2 миллиона звонков, 486 тысяч вопросов через Max, 428 тысяч СМС-сообщений, 301 тысяча обращений через соцсети, 113 тысяч вопросов через сайт, 90 тысяч ММС-сообщений и 32 тысячи вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Можно только прекратить". На какие вопросы ответит Путин в этот раз
