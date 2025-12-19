https://ria.ru/20251219/obrascheniya-2063168557.html
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:11:00+03:00
2025-12-19T12:11:00+03:00
2025-12-19T12:21:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988150_0:388:2950:2047_1920x0_80_0_0_edc73c7d49344098eeb1776ba67cb2e0.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063030353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988150_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d678a8d87e7701b5ac2b867f09c150ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
Песков: на прямую линию с Путиным поступили почти три миллиона обращений
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы собрали за две недели почти три миллиона обращений граждан", - сказал Песков
на "Итогах 2025 года с Владимиром Путиным
".
Как в свою очередь сообщил Кремль на платформе Max, к началу программы поступило более 2,6 миллиона вопросов - 1,2 миллиона звонков, 486 тысяч вопросов через Max, 428 тысяч СМС-сообщений, 301 тысяча обращений через соцсети, 113 тысяч вопросов через сайт, 90 тысяч ММС-сообщений и 32 тысячи вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.