Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы собрали за две недели почти три миллиона обращений граждан", - сказал Песков на "Итогах 2025 года с Владимиром Путиным ".

Как в свою очередь сообщил Кремль на платформе Max, к началу программы поступило более 2,6 миллиона вопросов - 1,2 миллиона звонков, 486 тысяч вопросов через Max, 428 тысяч СМС-сообщений, 301 тысяча обращений через соцсети, 113 тысяч вопросов через сайт, 90 тысяч ММС-сообщений и 32 тысячи вопросов через приложение.