https://ria.ru/20251219/obrascheniya-2063159973.html
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным
Герой России и 13 ветеранов СВО участвовали в обработке обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил глава исполкома "Народного фронта"... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:51:00+03:00
2025-12-19T11:51:00+03:00
2025-12-19T12:08:00+03:00
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063158032_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_0e0b7849debc11bec1a91a29607dcf3d.jpg
https://ria.ru/20251219/peskov-2063159304.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063158032_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e564773e31f7000f35f68a324c7d027e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общество
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общество
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным
В обработке обращений на прямую линию Путина участвовали 13 ветеранов СВО