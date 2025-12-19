Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным
19.12.2025
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным
Ветераны СВО приняли участие в обработке вопросов на прямую линию с Путиным

Журналисты перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Герой России и 13 ветеранов СВО участвовали в обработке обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
"Две недели ребята здесь работали. У нас есть один Герой России, который принимал эти обращения. Еще наша команда - 13 ветеранов специальной военной операции", - сказал Кузнецов в эфире Первого канала.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков
Россия Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Владимир Путин Михаил Кузнецов (экс-губернатор) Общество
 
 
