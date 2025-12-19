Рейтинг@Mail.ru
Омская область получит более 135 миллионов рублей - РИА Новости, 19.12.2025
23:28 19.12.2025
Омская область получит более 135 миллионов рублей
Омская область получит более 135 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУспенский собор в Омске
Успенский собор в Омске - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Успенский собор в Омске. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 135 миллионов рублей Омской области на компенсацию расходов, связанных с мерами социальной поддержки граждан после весенних паводков 2024 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 135158,7 тысяч рублей... в целях предоставления... бюджету Омской области на возмещение понесенных бюджетом Омской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенними паводками 2024 года", - говорится в распоряжении.
Мужчина идет по одной из затопленных улиц в Овчинном городке в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Оренбуржье получит 600 миллионов рублей на преодоление последствий паводка
16 октября, 16:03
 
ОбществоОмская областьРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
