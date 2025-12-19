Омская область получит более 135 миллионов рублей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 135 миллионов рублей Омской области на компенсацию расходов, связанных с мерами социальной поддержки граждан после весенних паводков 2024 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.