Посол России в Норвегии рассказал, зачем НАТО наращивает оборонные расходы
18:57 19.12.2025
Посол России в Норвегии рассказал, зачем НАТО наращивает оборонные расходы
Посол России в Норвегии рассказал, зачем НАТО наращивает оборонные расходы
Посол России в Норвегии рассказал, зачем НАТО наращивает оборонные расходы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европейские члены НАТО наращивают оборонные расходы в ущерб социально-экономическим потребностям населения, чтобы оправдать свою полезность для США, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Чтобы оправдать свою полезность для Вашингтона и выполнить его настойчивые требования о "более справедливом распределении бремени" европейские члены НАТО вынуждены "сбиваясь с ног" наращивать оборонные расходы в ущерб социально-экономическим потребностям населения", - сказал посол.
Корчунов добавил, что для оправдания этих "малопродуктивных трат" руководство альянса и ряда европейских государств раздувает построенную на лжи истерию вокруг "российской угрозы", открыто провозглашая милитаристский курс на подготовку к "большой войне" с Россией.
"Так, генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы может атаковать страны блока в ближайшие пять лет. Глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне пошел дальше, предложив рассмотреть возможность нанесения "упреждающих ударов", - напомнил глава дипмиссии.
По словам дипломата, военно-политическое руководство Норвегии "под тем же откровенно надуманным предлогом занимается срочными военными приготовлениями": от увеличения присутствия НАТО в Арктике, огромных вложений в закупку вооружений, в том числе ударных наступательных потенциалов, до заблаговременного минирования собственных мостов.
"Все это лишний раз подтверждает верность наших оценок, что НАТО никакой не оборонительный союз, а агрессивный военный блок, видящий смысл своего существования в военном доминировании и конфронтации с нашей страной и другими суверенными государствами, проводящими самостоятельную политику", - добавил посол.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России прокомментировал планы стран НАТО по отслеживанию подлодок
6 декабря, 07:08
 
