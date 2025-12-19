Рейтинг@Mail.ru
В НАТО признали, что не готовы к затяжному конфликту
10:13 19.12.2025
В НАТО признали, что не готовы к затяжному конфликту
В НАТО признали, что не готовы к затяжному конфликту
в мире
россия
европа
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В НАТО признали, что не готовы к затяжному конфликту

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооружённым силам стран НАТО в настоящее время не хватает стойкости для затяжного конфликта, признал командующий Объединённым военно-морским командованием альянса Майк Атли.
"Обладаем ли мы той стойкостью, которой хотели бы обладать? Я думаю, что комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем... Но страны это признают и готовы инвестировать в возможности для повышения нашей стойкости", - заявил Атли в интервью агентству Блумберг.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД
Вчера, 09:24
Как пишет агентство, это усилило опасения по поводу того, что Европа ещё не готова к долгосрочной конфронтации с Россией. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Блумберг указывает, что, по словам командующего, ситуация сейчас стала гораздо сложнее из-за взаимозависимости мира, поэтому Западу необходимо подготовиться к более сложной обстановке на поле боя, включающей в себя как кибер-, так и военные угрозы.
"Эта проблема будет становиться всё сложнее, всё более прочной и никуда не исчезнет... Это действительно совершенно другое боевое пространство", - добавил Атли.
Тем не менее, он считает, что члены НАТО берут на себя все необходимые обязательства, и альянс "движется в правильном направлении".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
Вчера, 05:43
 
В миреРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала