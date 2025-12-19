В НАТО признали, что не готовы к затяжному конфликту

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооружённым силам стран НАТО в настоящее время не хватает стойкости для затяжного конфликта, признал командующий Объединённым военно-морским командованием альянса Майк Атли.

"Обладаем ли мы той стойкостью, которой хотели бы обладать? Я думаю, что комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем... Но страны это признают и готовы инвестировать в возможности для повышения нашей стойкости", - заявил Атли в интервью агентству Блумберг.

Как пишет агентство, это усилило опасения по поводу того, что Европа ещё не готова к долгосрочной конфронтации с Россией . При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО . Блумберг указывает, что, по словам командующего, ситуация сейчас стала гораздо сложнее из-за взаимозависимости мира, поэтому Западу необходимо подготовиться к более сложной обстановке на поле боя, включающей в себя как кибер-, так и военные угрозы.

"Эта проблема будет становиться всё сложнее, всё более прочной и никуда не исчезнет... Это действительно совершенно другое боевое пространство", - добавил Атли.

Тем не менее, он считает, что члены НАТО берут на себя все необходимые обязательства, и альянс "движется в правильном направлении".

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".