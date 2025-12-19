Более 30 представителей сферы соцбизнеса наградили в Нижегородской области

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Нижегородской области 32 участника конкурсов и программ получили гранты и сертификаты от партнеров и дипломы правительства Нижегородской области на итоговом мероприятии, посвященном развитию социального предпринимательства в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев отметил, что социальное предпринимательство активно развивается в регионе при поддержке правительства и лично губернатора Глеба Никитина.

"Социальные предприниматели решают действительно важные задачи во многих сферах нашей жизни. Благодаря им появляются новые качественные услуги, развивается социальная инфраструктура, создаются рабочие места. И что особенно ценно – предприниматели реализуют свои проекты с огромным желанием помочь, несмотря на то, что такой бизнес редко приносит большой доход. Зачастую в эту сферу приходят люди со своей личной историей. Именно поэтому так важно поддерживать социальные проекты", – приводит пресс-служба регправительства слова Гнеушева.

На мероприятии объявили 26 финалистов и победителей конкурса "Мой добрый бизнес — мои новые возможности". Это региональный этап Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", который реализует министерство экономического развития Российской Федерации для поиска и поддержки социальных проектов.

Специальный приз от традиционного партнера федерального этапа — фонда региональных социальных программ "Наше будущее" — грант в 500 000 рублей получила индивидуальный предприниматель Виктория Цыкарева. Еще 13 авторов проектов получили поддержку до 170 000 рублей от организаций-партнеров.

"Важно, что в Нижегородской области выстроена целостная система содействия социальным предпринимателям и некоммерческим организациям: от обучения и акселерации до грантовых конкурсов и сопровождения проектов. Такое взаимодействие власти, крупного бизнеса, некоммерческого сектора и институтов развития позволяет не просто точечно поддерживать отдельные инициативы, а формировать устойчивую экосистему, в которой социальный бизнес становится естественной частью экономики региона", – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Кроме того, на церемонии объявили победителей программы по развитию социального предпринимательства в Сарове "Путь к успеху". Шесть авторов социальных проектов получили гранты до 250 тысяч рублей на их реализацию.

Директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Светлана Кашина отметила, что ежегодная церемония подведения итогов развития социального предпринимательства стала площадкой формирования нового сообщества — профессионалов и новаторов в социальной сфере, для которых реализация общественно полезной идеи более первостепенно, чем достижение финансового успеха.

"Центр инноваций социальной сферы работает в регионе с 2017 года. За это время на развитие социальных проектов удалось привлечь более 72 миллионов рублей внебюджетных средств", — сказала Кашина.

По ее словам, в результате при содействии партнеров поддержку получили 551 предприниматель, было создано более 450 новых рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.