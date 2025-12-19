Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае , регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции.