https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063396288.html
Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в России
Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в России - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в России
Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:26:00+03:00
2025-12-19T18:26:00+03:00
2025-12-19T18:26:00+03:00
экономика
россия
краснодарский край
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059293560_0:1000:2047:2151_1920x0_80_0_0_947afc56937e9286693e7341d67c8bdb.jpg
https://ria.ru/20251219/tsb-2063372455.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059293560_161:969:1887:2263_1920x0_80_0_0_98a5bd0d3204023b66a95335dcdb77a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодарский край, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Краснодарский край, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в России
Набиуллина рассказала, как снизить жилищную инфляцию в РФ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она.
При этом Набиуллина
отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае
, регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции.
Как подчеркнула глава регулятора, спрос на жилье остается "достойным". Люди покупают квартиры не только в ипотек. Так, задолженность по рассрочке уже достигла 1,5 триллионов рублей.