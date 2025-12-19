Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля
18:10 19.12.2025
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля
Майнинг криптовалют является одним из факторов крепкого курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля

Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из факторов крепкого курса рубля

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Майнинг криптовалют является одним из факторов крепкого курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается майнинга, наверное, оценить количественно его влияние сейчас затруднительно, потому что значительная часть майнинга все равно находится в серой зоне. Но в любом случае этот майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал. Наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
