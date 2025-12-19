Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля

"Что касается майнинга, наверное, оценить количественно его влияние сейчас затруднительно, потому что значительная часть майнинга все равно находится в серой зоне. Но в любом случае этот майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал. Наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции.