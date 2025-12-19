https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063370120.html
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы
Банковская система РФ остается вполне устойчивой, даже несмотря на некоторый рост проблемных кредитов, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина: банковская система устойчива, даже несмотря на рост плохих кредитов