Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы - РИА Новости, 19.12.2025
17:40 19.12.2025 (обновлено: 17:44 19.12.2025)
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы
Банковская система РФ остается вполне устойчивой, даже несмотря на некоторый рост проблемных кредитов, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила об устойчивости банковской системы

Набиуллина: банковская система устойчива, даже несмотря на рост плохих кредитов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банковская система РФ остается вполне устойчивой, даже несмотря на некоторый рост проблемных кредитов, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Что касается устойчивости банковской системы - она остается вполне устойчивой. Мы видим, что да, некоторый рост есть проблемных кредитов, но доля, например, плохих корпоративных кредитов, она совсем немного выросла и находится около 4%. Это совсем немного. Банковская система хорошо капитализирована... И никаких здесь тоже вопросов, на наш взгляд, нет", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
