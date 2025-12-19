Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина

Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему.

"Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.