Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
17:38 19.12.2025 (обновлено: 18:00 19.12.2025)
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
2025-12-19T17:38:00+03:00
2025-12-19T18:00:00+03:00
россия
экономика
эльвира набиуллина
россия
россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - 19.12.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему.
"Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.
Россия Экономика Эльвира Набиуллина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
