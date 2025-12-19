https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063369467.html
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:38:00+03:00
2025-12-19T17:38:00+03:00
2025-12-19T18:00:00+03:00
россия
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063325713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина
в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему.
"Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.