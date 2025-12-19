Рейтинг@Mail.ru
17:34 19.12.2025
Набиуллина сравнила борьбу с инфляцией с марафоном
Набиуллина сравнила борьбу с инфляцией с марафоном
Набиуллина сравнила борьбу с инфляцией с марафоном

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила борьбу с инфляцией с марафоном - это долгосрочное движение, и значительная часть дистанции пройдена, но оставшийся путь "всегда тяжелее".
"Я точно могу сказать, что мы прошли значительную часть пути, но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее. Это знает хорошо любой марафонец. Помните, мы сравнивали наше движение по ставке, и не только по ставке, но и по экономике в целом, это все-таки долгосрочное движение", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам года будет меньше 6%, может - 5,6%.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир Путин
 
 
