ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила Набиуллина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Банк России смягчать свою позицию в отношении замороженных активов.

По словам Набиуллиной , вопрос о том, как будет исполняться решение суда и как будет возмещаться ущерб, будет определено после принятия решения суда и после того, как оно вступит в законную силу.

Также глава регулятора добавила, что ЦБ РФ рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах, с последующем приведением в исполнение актов таких судов в других государствах.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России . В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

Сам Банк России в предыдущую пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы Euroclear . Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.