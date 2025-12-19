https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063366912.html
ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила Набиуллина
ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила Набиуллина
Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:31:00+03:00
2025-12-19T17:31:00+03:00
2025-12-19T18:12:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
санкции в отношении россии
эльвира набиуллина
россия
москва
национальный расчетный депозитарий (нрд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20251219/isk-2063154039.html
https://ria.ru/20251219/tsb-2063226084.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), euroclear, санкции в отношении россии, эльвира набиуллина, россия, москва, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Санкции в отношении России, Эльвира Набиуллина, Россия, Москва, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не собирается отзывать свой иск к Euroclear
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Банк России смягчать свою позицию в отношении замороженных активов.
По словам Набиуллиной
, вопрос о том, как будет исполняться решение суда и как будет возмещаться ущерб, будет определено после принятия решения суда и после того, как оно вступит в законную силу.
Также глава регулятора добавила, что ЦБ РФ
рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах, с последующем приведением в исполнение актов таких судов в других государствах.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД)
- центрального депозитария в России
. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Сам Банк России в предыдущую пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы
к Euroclear
. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
Также он заявил накануне, что в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.