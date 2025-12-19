Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
17:26 19.12.2025 (обновлено: 17:46 19.12.2025)
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции в 4% в этом году, это было бы жесткой посадкой экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции в этом году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ЦБ РФ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции в 4% в этом году, это было бы жесткой посадкой экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Я напомню, что в конце 2024 года, это год назад, если взять месячные темпы роста цен в конце года и пересчитать их на год, они были больше 14%. То есть мы в год вошли с очень высокой инфляцией. И мы не ставили себе задачу в этом году достичь таргета, потому что это было бы уже не мягкой посадкой, и был бы риск того, что мы в следующем году сильно бы отклонились вниз от цели", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
