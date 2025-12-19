https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063365898.html
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не ставил себе цель достичь таргета по инфляции в 4% в этом году, это было бы жесткой посадкой экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
