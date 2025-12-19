https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063360362.html
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
19.12.2025

Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
