В Подмосковье задержали пьяного водителя, сбившего полицейского
В Подмосковье задержали пьяного водителя, сбившего полицейского - 19.12.2025
В Подмосковье задержали пьяного водителя, сбившего полицейского
Пьяный водитель, наехавший на сотрудника полиции, был задержан в Подмосковье в результате погони со стрельбой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
2025-12-19T18:55:00+03:00
2025-12-19T18:55:00+03:00
2025-12-19T19:37:00+03:00
В Подмосковье задержали пьяного водителя, сбившего полицейского
В Подмосковье со стрельбой задержали водителя, наехавшего на полицейского
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Пьяный водитель, наехавший на сотрудника полиции, был задержан в Подмосковье в результате погони со стрельбой, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, рано утром на трассе А-107 в Подмосковье сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль для проверки документов, но водитель проигнорировал требование, разогнался и наехал на инспектора, а потом попытался скрыться.
"Во время погони мужчина за рулем иномарки неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. Сотрудник Госавтоинспекции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины. В результате она остановилась, правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", - написала она в Telegram-канале.
Волк сообщила, что, как установили полицейские, ранее задержанный был лишен водительских прав.
Сейчас, по ее словам, решается вопрос о его привлечении к административной и уголовной ответственности.
"Пострадавший сотрудник госпитализирован с различными травмами", - уточнила Волк.