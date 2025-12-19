https://ria.ru/20251219/mvd-2063106509.html
МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками
МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Мошенники создают клоны запрещенных сайтов, чтобы потом шантажировать их пользователей, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники создают фишинговые ресурсы. <…> После сбора данных — как введенных жертвой, так и полученных из открытых источников — они формируют ложное обвинение (например, в просмотре нелегального контента) и, угрожая публикацией информации, требуют денежный выкуп", — говорится в публикации.
В пример киберполицейские привели один из распространенных способов шантажа. В переписке пользователя запугивают тем, что его личные данные выложат в открытый доступ, и он окажется уязвим для злоумышленников. Под этим предлогом у него вымогают деньги, а для оплаты дают ему три часа.
В МВД напомнили, что, независимо от используемых легенд, вымогательство и угрозы распространения персональных данных — это уголовно наказуемые деяния, а любые попытки придать происходящему видимость "законного наказания" не меняют сути. Цель у шантажистов одна — получить деньги, заключили киберполицейские.