МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками

"Злоумышленники создают фишинговые ресурсы. <…> После сбора данных — как введенных жертвой, так и полученных из открытых источников — они формируют ложное обвинение (например, в просмотре нелегального контента) и, угрожая публикацией информации, требуют денежный выкуп", — говорится в публикации.

В пример киберполицейские привели один из распространенных способов шантажа. В переписке пользователя запугивают тем, что его личные данные выложат в открытый доступ, и он окажется уязвим для злоумышленников. Под этим предлогом у него вымогают деньги, а для оплаты дают ему три часа.