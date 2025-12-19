Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом
16:00 19.12.2025
Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом
Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом
Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
мс-21, владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным — 2025
МС-21, Владимир Путин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом

Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом для международного рынка

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка.
"(Самолет - ред.) МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Россия нуждается в самолетах для региональных перевозок, заявил Путин
МС-21Владимир ПутинРоссияЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
