Путин назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка.

"(Самолет - ред.) МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.