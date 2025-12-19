Рейтинг@Mail.ru
Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:34 19.12.2025 (обновлено: 13:40 26.12.2025)
Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году
Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2025
Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году
Более 50 домов с ризалитами восстановили в столице в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.12.2025
москва
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве

Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году

Капитальный ремонт дома на Малой Бронной в Москве, фасад которого выделен ризалитами
Капитальный ремонт дома на Малой Бронной в Москве, фасад которого выделен ризалитами - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Капитальный ремонт дома на Малой Бронной в Москве, фасад которого выделен ризалитами
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 50 домов с ризалитами восстановили в столице в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 50 домов с ризалитами восстановили в столице в 2025 году. Ризалит (от итальянского risalita - выступ) - часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту", - говорится в сообщении.
Женщина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
На юго-востоке Москвы завершили обновление 24 домов
24 декабря, 13:27
Отмечается, что ризалиты встречаются и в домах типовых серий. Например, в жилом девятиэтажном здании по адресу: Черницынский проезд, дом 8. Его возвели в 1969 году по типовому проекту. Здание имеет простую форму, стены облицованы керамическими блоками, а окна акцентированы подоконными карнизами. Ризалитами выделены места общего пользования.
На сайте уточняется, что в 2025 году специалисты обновили фасад здания. Проект проведения работ с использованием современных материалов и передовых отечественных технологий разработал столичный Фонд капитального ремонта.
Как подчеркивается на сайте, обновление началось с расчистки и промывки внешних стен. Затем мастера нанесли антисептический раствор в места намокания, восстановили локальные разрушения кирпичной кладки и заменили поврежденные сегменты керамических блоков. Для надежной защиты кирпича от осадков поверхность стен фасада сделали водоотталкивающей.
"В подъездах дома установили новые стеклопакеты. Отдельное внимание уделили восстановлению балконов: специалисты заменили экраны, восстановили геометрию плит и уложили напольное покрытие. Кроме того, отремонтировали входные группы и отмостку, цоколь здания получил новое облицовочное покрытие", - добавляется в сообщении.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
24 декабря, 11:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
