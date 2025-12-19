Более 50 домов с ризалитами восстановили в Москве в 2025 году

Капитальный ремонт дома на Малой Бронной в Москве, фасад которого выделен ризалитами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 50 домов с ризалитами восстановили в столице в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 50 домов с ризалитами восстановили в столице в 2025 году. Ризалит (от итальянского risalita - выступ) - часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ризалиты встречаются и в домах типовых серий. Например, в жилом девятиэтажном здании по адресу: Черницынский проезд, дом 8. Его возвели в 1969 году по типовому проекту. Здание имеет простую форму, стены облицованы керамическими блоками, а окна акцентированы подоконными карнизами. Ризалитами выделены места общего пользования.

На сайте уточняется, что в 2025 году специалисты обновили фасад здания. Проект проведения работ с использованием современных материалов и передовых отечественных технологий разработал столичный Фонд капитального ремонта.

Как подчеркивается на сайте, обновление началось с расчистки и промывки внешних стен. Затем мастера нанесли антисептический раствор в места намокания, восстановили локальные разрушения кирпичной кладки и заменили поврежденные сегменты керамических блоков. Для надежной защиты кирпича от осадков поверхность стен фасада сделали водоотталкивающей.