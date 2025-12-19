https://ria.ru/20251219/moskva-2063138574.html
На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Варшавский, 153" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Варшавский, 153", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Нагорный и Зюзино", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве акционерного общества "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской.