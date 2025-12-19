Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Преимущественно облачная погода без существенных осадков и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня под влиянием гребня антициклона будет преобладать облачная погода с небольшой вероятностью неустойчивых просветов, обойдется без существенных осадков. Ветер западный - три - восемь метров в секунду. Температура воздуха - ноль - плюс два. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в субботу аэросиноптическая ситуация не изменится. Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без осадков. Ночью в столице температура закрепится на отметке около нуля градусов, в Подмосковье - минус четыре - плюс один, местами возможна гололедица, днем снова наступит слабая оттепель.
"В воскресенье скользнет холодный фронт, отметившись небольшими скоротечными осадками в виде снега, мокрого снега, местами с вкраплениями ледяного дождя, и снова около нуля", - добавил синоптик.