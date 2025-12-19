https://ria.ru/20251219/moskva-2063102228.html
Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве - РИА Новости, 19.12.2025
Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Мокрый снег ожидается в начале следующей недели в Москве, к среде морозы окрепнут до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:41:00+03:00
2025-12-19T07:41:00+03:00
2025-12-19T07:41:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_b6a2c375161e504e454079b3b4e1eb33.jpg
https://ria.ru/20251219/moskva-2063100839.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_2a23bf89c821a6ffc9d0dd5e32eecd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Тишковец: в начале следующей недели в Москве ожидается мокрый снег