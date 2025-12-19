Рейтинг@Mail.ru
07:21 19.12.2025
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз

Синоптик Тишковец: москвичи встретят Новый год с морозом и снегом

Праздничная иллюминация и 12-метровый световой шар у главного входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый год москвичи встретят с морозом и снегом, снежный покров может составить от четырех до семи сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По предварительным прогнозам, "минусовые" температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, снежный покров может подрасти до четырех - семи сантиметров, а Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом", - рассказал Тишковец.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
