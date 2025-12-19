https://ria.ru/20251219/moskva-2063100839.html
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз - РИА Новости, 19.12.2025
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
Новый год москвичи встретят с морозом и снегом, снежный покров может составить от четырех до семи сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:21:00+03:00
2025-12-19T07:21:00+03:00
2025-12-19T07:26:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
москва
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
Синоптик Тишковец: москвичи встретят Новый год с морозом и снегом