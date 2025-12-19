https://ria.ru/20251219/moskva-2063085333.html
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве - РИА Новости, 19.12.2025
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
По предварительным прогнозам, в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 19.12.2025
москва
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
РИА Новости: в Москве на Новый год ожидается снег и температура до -10 градусов