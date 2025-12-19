Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/moskva-2063085333.html
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве - РИА Новости, 19.12.2025
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве
По предварительным прогнозам, в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:07:00+03:00
2025-12-19T03:07:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9deaa48ec59e24b9d553f3450cc73d9.jpg
https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87a777526d55339dae6aa617544a3315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве

РИА Новости: в Москве на Новый год ожидается снег и температура до -10 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовогодние украшения в Москве
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По предварительным прогнозам, в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вот 31 декабря будет идти днем снежок. В каком количестве он выпадет, пока сложно сказать. Температура будет отрицательной и в течение дня, и в течение новогодней ночи. По предварительным прогнозам, она будет в пределах минус 5 - минус 10 градусов. Это будет несильный мороз. Так что есть надежда встретить Новый год со всеми атрибутами зимы: снежком и морозом", - рассказала Позднякова.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала