Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По предварительным прогнозам, в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.