Молдавская оппозиция инициировала поправку о возвращении порта Джурджулешты
18:21 19.12.2025
Молдавская оппозиция инициировала поправку о возвращении порта Джурджулешты
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов зарегистрировала в парламенте республики законодательную поправку о возвращении порта Джурджулешты в собственность... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
молдавия
констанца
румыния
игорь додон
европейский банк реконструкции и развития
молдавия
констанца
румыния
в мире, молдавия, констанца, румыния, игорь додон, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Констанца, Румыния, Игорь Додон, Европейский банк реконструкции и развития
Молдавская оппозиция инициировала поправку о возвращении порта Джурджулешты

Молдавские социалисты инициировали поправку о возвращении порта Джурджулешты

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов зарегистрировала в парламенте республики законодательную поправку о возвращении порта Джурджулешты в собственность государства, сообщил в пятницу лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат
Вчера, 11:24
"Вместе с коллегами зарегистрировали законодательную поправку о возвращении международного свободного порта Джурджулешты в собственность государства. Речь идет о стратегическом объекте, имеющем национальное значение, и чрезвычайно важном для экономической безопасности Республики Молдова", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, порт Джурджулешты — это единственный выход страны к морю. "Построенный в 2005–2009 годах ценой огромных усилий и с дальновидным подходом этот объект ни при каких условиях не должен быть уступлен другим государствам. Тем более он не может оказаться в руках Румынии, которая является нашим прямым конкурентом через порты Галац и Констанца… Порт Джурджулешты — это не просто экономический актив. Это инструмент суверенитета, опора экономической независимости и ключевой элемент будущего Республики Молдова. Государство обязано контролировать его. Без компромиссов", - подчеркнул он.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны
18 декабря, 23:00
 
В миреМолдавияКонстанцаРумынияИгорь ДодонЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
