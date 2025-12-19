Молдавская оппозиция инициировала поправку о возвращении порта Джурджулешты

По его словам, порт Джурджулешты — это единственный выход страны к морю. "Построенный в 2005–2009 годах ценой огромных усилий и с дальновидным подходом этот объект ни при каких условиях не должен быть уступлен другим государствам. Тем более он не может оказаться в руках Румынии, которая является нашим прямым конкурентом через порты Галац и Констанца… Порт Джурджулешты — это не просто экономический актив. Это инструмент суверенитета, опора экономической независимости и ключевой элемент будущего Республики Молдова. Государство обязано контролировать его. Без компромиссов", - подчеркнул он.