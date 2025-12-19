Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат

КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Молдавии используют образ внешнего врага и антироссийскую риторику для объяснения внутренних проблем и неудач управления страной, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
"Отсутствие внешнего врага - крах для власти. Когда его нет, приходится объяснять гражданам провалы во внутренней политике. Нынешние власти активно используют антироссийскую риторику, а также заявления РФ как информационный повод для смещения акцентов в общественной дискуссии", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер также обратил внимание на ситуацию в соседней Румынии, где, по его словам, общественная реакция на коррупционные скандалы принимает форму уличных протестов. "Наши соседи после журналистских расследований выходят на спонтанные акции протеста, требуя ответственности власти", - отметил Филат подчеркнув, что в Молдавии подобные внутренние темы нередко вытесняются обсуждением внешних факторов.
В Румынии в последние недели проходят массовые акции протеста с требованием реформы судебной системы. В Бухаресте манифестации регулярно собираются на площади Виктория перед зданием правительства, а аналогичные акции проходят в Клуж-Напоке и Тимишоаре. Протесты организованы рядом неправительственных организаций на фоне недовольства затягиванием изменений в сфере правосудия.
Поводом для выступлений стало журналистское расследование платформы Recorder, посвященное коррупции и политическому влиянию в судебной системе страны. В поддержку расследования было опубликовано открытое письмо, к которому присоединились более 500 судей и прокуроров, включая бывшего главу Национального антикоррупционного управления Лауру Кодруцу Ковеши. Участники акций требуют обеспечения реальной независимости судов и прокуратуры, а также политической ответственности за решения, которые, по их мнению, подрывают доверие к правосудию. Акции носят мирный характер, данных о задержаниях или инцидентах не поступало.
