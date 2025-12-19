Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат

Поводом для выступлений стало журналистское расследование платформы Recorder, посвященное коррупции и политическому влиянию в судебной системе страны. В поддержку расследования было опубликовано открытое письмо, к которому присоединились более 500 судей и прокуроров, включая бывшего главу Национального антикоррупционного управления Лауру Кодруцу Ковеши. Участники акций требуют обеспечения реальной независимости судов и прокуратуры, а также политической ответственности за решения, которые, по их мнению, подрывают доверие к правосудию. Акции носят мирный характер, данных о задержаниях или инцидентах не поступало.