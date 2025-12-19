Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат - РИА Новости, 19.12.2025
11:24 19.12.2025
Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат
Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат
Молдавские власти ищут внешнего врага для объяснения неудач, заявил Филат

© РИА НовостиВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Молдавии используют образ внешнего врага и антироссийскую риторику для объяснения внутренних проблем и неудач управления страной, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
"Отсутствие внешнего врага - крах для власти. Когда его нет, приходится объяснять гражданам провалы во внутренней политике. Нынешние власти активно используют антироссийскую риторику, а также заявления РФ как информационный повод для смещения акцентов в общественной дискуссии", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер также обратил внимание на ситуацию в соседней Румынии, где, по его словам, общественная реакция на коррупционные скандалы принимает форму уличных протестов. "Наши соседи после журналистских расследований выходят на спонтанные акции протеста, требуя ответственности власти", - отметил Филат подчеркнув, что в Молдавии подобные внутренние темы нередко вытесняются обсуждением внешних факторов.
В Румынии в последние недели проходят массовые акции протеста с требованием реформы судебной системы. В Бухаресте манифестации регулярно собираются на площади Виктория перед зданием правительства, а аналогичные акции проходят в Клуж-Напоке и Тимишоаре. Протесты организованы рядом неправительственных организаций на фоне недовольства затягиванием изменений в сфере правосудия.
Поводом для выступлений стало журналистское расследование платформы Recorder, посвященное коррупции и политическому влиянию в судебной системе страны. В поддержку расследования было опубликовано открытое письмо, к которому присоединились более 500 судей и прокуроров, включая бывшего главу Национального антикоррупционного управления Лауру Кодруцу Ковеши. Участники акций требуют обеспечения реальной независимости судов и прокуратуры, а также политической ответственности за решения, которые, по их мнению, подрывают доверие к правосудию. Акции носят мирный характер, данных о задержаниях или инцидентах не поступало.
