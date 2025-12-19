Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция оспорила в конституционном суде указы о спецэмиссарах - РИА Новости, 19.12.2025
11:03 19.12.2025 (обновлено: 11:05 19.12.2025)
Молдавская оппозиция оспорила в конституционном суде указы о спецэмиссарах
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь додон
николай попеску
дорин речан
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, николай попеску, дорин речан
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Додон, Николай Попеску, Дорин Речан
Молдавская оппозиция оспорила в конституционном суде указы о спецэмиссарах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Руководители четырех парламентских фракций Молдавии обратились в конституционный суд с требованием признать неконституционными указы президента о назначении специальных эмиссаров - внештатных представителей главы государства с расширенными полномочиями, сообщил экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указы о назначении экс-главы МИД Николая Попеску и экс-премьера Дорина Речана специальными эмиссарами для выполнения отдельных поручений главы государства. Оппозиция настаивает, что такие решения должны приниматься исключительно на законодательном уровне.
"Руководители четырех парламентских фракций – социалистов, коммунистов, "Демократия дома" и "Альтернатива" – подали обращение в конституционный суд с требованием признать неконституционными указы президента о назначении Попеску и Речана специальными эмиссарами, поскольку такая должность не предусмотрена законом. Президент, создав и наделив эмиссаров значительными полномочиями через подзаконные акты, нарушил принцип законности и разделения властей, закрепленный конституцией", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
