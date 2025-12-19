Молдавская оппозиция оспорила в конституционном суде указы о спецэмиссарах

КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Руководители четырех парламентских фракций Молдавии обратились в конституционный суд с требованием признать неконституционными указы президента о назначении специальных эмиссаров - внештатных представителей главы государства с расширенными полномочиями, сообщил экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указы о назначении экс-главы МИД Николая Попеску и экс-премьера Дорина Речана специальными эмиссарами для выполнения отдельных поручений главы государства. Оппозиция настаивает, что такие решения должны приниматься исключительно на законодательном уровне.
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон
12 декабря, 10:59
"Руководители четырех парламентских фракций – социалистов, коммунистов, "Демократия дома" и "Альтернатива" – подали обращение в конституционный суд с требованием признать неконституционными указы президента о назначении Попеску и Речана специальными эмиссарами, поскольку такая должность не предусмотрена законом. Президент, создав и наделив эмиссаров значительными полномочиями через подзаконные акты, нарушил принцип законности и разделения властей, закрепленный конституцией", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.