США проведут переговоры с Украиной в пятницу и субботу, заявил Рубио
Переговоры США с Украиной в Майами пройдут в пятницу и субботу, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:45:00+03:00
2025-12-19T20:45:00+03:00
2025-12-19T20:58:00+03:00
США проведут переговоры с Украиной в пятницу и субботу, заявил Рубио
Рубио: переговоры США с Украиной пройдут в пятницу и субботу