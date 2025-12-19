Рейтинг@Mail.ru
20:35 19.12.2025
У США не получается принудить к сделке Россию и Украину, заявил Рубио
У США не получается принудить к сделке Россию и Украину, заявил Рубио
Соединенные Штаты не могут принудить стороны конфликта на Украине к урегулированию, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
сша, россия, украина, марко рубио
США, Россия, Украина, В мире, Марко Рубио
У США не получается принудить к сделке Россию и Украину, заявил Рубио

Рубио: США не могут принудить к сделке стороны украинского урегулирования

Марко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты не могут принудить стороны конфликта на Украине к урегулированию, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы не можем заставить Украину пойти на сделку. Мы не можем заставить Россию пойти на сделку. Они должны захотеть заключить сделку", — заявил он журналистам.
